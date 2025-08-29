Sáenz: “El plan provincial Meta es una política de Estado para el desarrollo deportivo”

En San José de Metán, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la presentación regional del Plan Meta, una política pública provincial diseñada para fortalecer el deporte en toda la provincia como herramienta de contención social y formación de valores.

En el acto, el mandatario acompañado por la ministra de Turismo y Deportes Manuela Arancibia, firmó con el intendente José Issa un convenio de financiamiento para la instalación de un piso deportivo flotante y flexible en el Complejo Deportivo Municipal.

También entregó indumentaria deportiva a la escuela de fútbol Los Galácticos integrada por niños y jóvenes con discapacidad.

El Gobernador destacó la relevancia de la juventud como protagonista de este nuevo Plan: "Todos los chicos tendrán la posibilidad de participar y competir en los deportes que quieran”, afirmó Sáenz y aclaró que no sólo se incluye el deporte, sino también “la cultura, la música y el baile, garantizando que todos tengan un espacio para desarrollar su talento”.

Subrayó que uno de los ejes centrales del plan “es recuperar los clubes deportivos de nuestra provincia; esos clubes que siempre fueron la segunda casa de todos nosotros, que nos albergaban, donde nos enseñaban; en los que los valores del compañerismo, el esfuerzo y el compromiso estaban bien arraigados", sostuvo.

En este sentido, anunció que el Estado está presente para regularizar y brindar la ayuda necesaria a estas instituciones, que durante muchos años han luchado por mantenerse en pie a pesar de las dificultades.

Sáenz también hizo hincapié en el rol del deporte y la cultura como alternativas a caminos perjudiciales. "Tenemos la obligación de hacerlo para que estas generaciones y las que vienen decidan estar en el lugar donde deben estar", señaló.

El gobernador describió el plan como "un programa federal" que llegará a cada rincón de la provincia, recuperando la infraestructura deportiva y asegurando que las instalaciones sean dignas para todos. La iniciativa promoverá campeonatos regionales que culminarán en una final provincial, fomentando así el conocimiento mutuo entre los jóvenes y de la diversa geografía salteña.

Para finalizar, el Gobernador hizo un llamado a la colaboración de la sociedad civil y los dirigentes deportivos. "Les pido a todos los papás y a todos los dirigentes que nos pongamos a trabajar juntos, porque es una causa noble que nos trasciende; donde no hay ideologías, donde no hay política, donde lo único que nos interesa son los niños, los jóvenes y su futuro", concluyó, reafirmando su compromiso de hacer del Plan Meta una política de Estado para el presente y el futuro de Salta.

En tanto, el intendente José Issa, expresó su profunda alegría por la llegada del plan provincial Meta a su municipio. El jefe comunal agradeció al gobernador Gustavo Sáenz por su "voluntad política" y por saldar "viejas deudas" que la provincia mantenía con la localidad, en un contexto de "ausencia de un Estado nacional".

"Gobernador, no tenemos más que palabras de agradecimiento", afirmó Issa. Destacó la constante colaboración del Gobierno provincial con los municipios, asegurando que Sáenz ha dado respuestas a los intendentes que por mucho tiempo no veían. El intendente de Metán enumeró algunas de las obras emblemáticas concretadas con el apoyo de la provincia, como la construcción de una cancha de hockey.

El acto tuvo lugar en el SUM del Complejo Deportivo y reunió a jóvenes deportistas, referentes deportivos de la región, autoridades locales y provinciales, legisladores de la Provincia, concejales e intendentes de municipios vecinos y vecinos de Metán.

El Plan

Se articula sobre cuatro pilares fundamentales:

• Clubes: Apoyo económico y legal para fortalecer las instituciones barriales como motores sociales.

• Infraestructura: Obras y puesta en valor de playones, complejos y espacios deportivos en todo el territorio.

• Mérito Deportivo: Ayudas económicas y proyectos regionales para apoyar a los talentos emergentes.

• Competiciones: Promoción de eventos masivos y federales, como la Copa Güemes y el Torneo de los barrios, que fomentan la participación y la sana competencia.