“Si no continúan las obras sobre la ruta 9/34, instalaré una carpa en la Casa Rosada”

Consultado sobre la situación actual de esta ruta donde trabaja Vialidad Nacional en el tramo Rosario de la Frontera – Metán y su posible nueva paralización, Sáenz informó que espera la reanudación de la obra por un compromiso de Nación con Salta.

Con respecto a su relación con el Presidente, Javier Milei, manifestó tener una buena relación. Sin embargo, aclaró que que si las decisiones a nivel nacional afecta a los salteños, tomará distancia del Ejecutivo Nacional. "Mi relación y mi prioridad son los salteños. Si a los salteños los perjudican las decisiones que se dan a nivel central, como lamentablemente muchas veces sucedió por las políticas centralistas pensando en el obelisco y en el Gran Buenos Aires, no voy a estar al lado de ellos. Siempre voy a estar defendiendo a los salteños" expresó.

En lo que respecta a la campaña electoral y las recientes agresiones al presidente, opinó: “El que habla de odio todo el día genera odio. Si sembrás odio vas a cosechar odio. Creo que hay que terminar de una vez por todas con las campañas del odio de un lado y del otro”. En este sentido abogó nuevamente “por una Argentina de un gran encuentro nacional, donde todos pensemos en la gente y no en las elecciones”.

Para Sáenz “el grave problema” es que mientras “la gente la está pasando mal”, a muchos dirigentes políticos “lo único que importa son las elecciones”.

El mandatario provincial realizó estas declaraciones ante diferentes medios en el marco del lanzamiento del plan provincial Meta para fomentar el deporte.