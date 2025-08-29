 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Refuerzan la seguridad fronteriza: Salta será el epicentro de la Operación Roca

El Ministerio de Defensa de la Nación anunció el inicio de la "Operación Presidente Julio Argentino Roca".

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La resolución 727/25, publicada este jueves, oficializa el despliegue de tropas en las fronteras del NOA y NEA.

Esta operación busca contrarrestar amenazas como el terrorismo y el narcotráfico. 

La primera fase se concentrará en Salta, con planes de expansión a otras provincias del Norte Grande. 

Las fuerzas armadas trabajarán en coordinación con la policía federal y provincial. 

Se establecerá un sistema para registrar información sobre las actividades militares. 

Esta acción cuenta con respaldo judicial en Salta y se ajusta a las leyes de Defensa Nacional. 

El objetivo es garantizar la soberanía y seguridad del país.

 


 

AM840

FM96.9

