Refuerzan la seguridad fronteriza: Salta será el epicentro de la Operación Roca

La resolución 727/25, publicada este jueves, oficializa el despliegue de tropas en las fronteras del NOA y NEA.

Esta operación busca contrarrestar amenazas como el terrorismo y el narcotráfico.

La primera fase se concentrará en Salta, con planes de expansión a otras provincias del Norte Grande.

Las fuerzas armadas trabajarán en coordinación con la policía federal y provincial.

Se establecerá un sistema para registrar información sobre las actividades militares.

Esta acción cuenta con respaldo judicial en Salta y se ajusta a las leyes de Defensa Nacional.

El objetivo es garantizar la soberanía y seguridad del país.



