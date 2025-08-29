Refuerzan la seguridad fronteriza: Salta será el epicentro de la Operación Roca
El Ministerio de Defensa de la Nación anunció el inicio de la "Operación Presidente Julio Argentino Roca".
Salta Hoy
29 / 08 / 2025
La resolución 727/25, publicada este jueves, oficializa el despliegue de tropas en las fronteras del NOA y NEA.
Esta operación busca contrarrestar amenazas como el terrorismo y el narcotráfico.
La primera fase se concentrará en Salta, con planes de expansión a otras provincias del Norte Grande.
Las fuerzas armadas trabajarán en coordinación con la policía federal y provincial.
Se establecerá un sistema para registrar información sobre las actividades militares.
Esta acción cuenta con respaldo judicial en Salta y se ajusta a las leyes de Defensa Nacional.
El objetivo es garantizar la soberanía y seguridad del país.