EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Encontraron en perfecto estado de salud a un turista tandilense

La desaparición de Jorge Osvaldo Mansilla de 66 años fue radicada por su pareja de 31. El hombre fue hallado en un hostal de Campo Quijano, a unos 30 kilómetros de la capital salteña.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

Mansilla había salido el miércoles a las 14:00 de su camioneta para caminar o comprar, y desde entonces no se supo más de él. 

Había bajado del Motorhome en que viajó desde Buenos Aires a Salta con una pareja amiga recorriendo el país. 

Lo curioso es que su pareja esperó hasta el jueves a las 10:00 de la mañana para informar lo ocurrido a la policía. 

La alerta se activó rápidamente y se organizó un operativo de búsqueda. 

Finalmente, esta mañana a las 8:30 el hombre fue localizado en un hostal de Campo Quijano, adonde llegó por sus propios medios. 

Se presume que pudo haber tenido una discusión, ya que dejó sus pertenencias como documentos y teléfono. La familia en Tandil se mostró aliviada al recibir la noticia.

Un llamado alertó que la persona que estaba siendo buscada se encontraba en Campo Quijano, explicó el comisario Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta. 

Ahora se realizan las diligencias correspondientes con la intervención de una Fiscalía Penal.

AM840

FM96.9

