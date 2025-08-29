Encontraron en perfecto estado de salud a un turista tandilense

Mansilla había salido el miércoles a las 14:00 de su camioneta para caminar o comprar, y desde entonces no se supo más de él.

Había bajado del Motorhome en que viajó desde Buenos Aires a Salta con una pareja amiga recorriendo el país.

Lo curioso es que su pareja esperó hasta el jueves a las 10:00 de la mañana para informar lo ocurrido a la policía.

La alerta se activó rápidamente y se organizó un operativo de búsqueda.

Finalmente, esta mañana a las 8:30 el hombre fue localizado en un hostal de Campo Quijano, adonde llegó por sus propios medios.

Se presume que pudo haber tenido una discusión, ya que dejó sus pertenencias como documentos y teléfono. La familia en Tandil se mostró aliviada al recibir la noticia.

Un llamado alertó que la persona que estaba siendo buscada se encontraba en Campo Quijano, explicó el comisario Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta.

Ahora se realizan las diligencias correspondientes con la intervención de una Fiscalía Penal.