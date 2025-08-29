 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Está vigente el nuevo reglamento de Pesca Deportiva en Salta

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobó un nuevo reglamento de Pesca Deportiva para la temporada 2025-2026.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

Esta normativa entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La resolución 406/25 detalla los lugares y fechas habilitadas para pescar. 

También establece las especies, tamaños y cantidades permitidas. 

Es fundamental que los pescadores obtengan un permiso único e intransferible. 

La Secretaría, junto con la Policía Rural y Ambiental, realizará controles permanentes. 

El objetivo es preservar el equilibrio de los ecosistemas y asegurar la reproducción de las especies ictícolas. 

Para obtener más datos sobre la resolución, ingresar en https://boletinoficialsalta.gob.ar/boletindigital/2025/21989.pdf en páginas 23 a 27.

Para mayor información sobre el reglamento entrar en https://boletinoficialsalta.gob.ar/anexodigital/2025/21989.pdf en páginas 12 a 24.

 

