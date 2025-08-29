Está vigente el nuevo reglamento de Pesca Deportiva en Salta

Esta normativa entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La resolución 406/25 detalla los lugares y fechas habilitadas para pescar.

También establece las especies, tamaños y cantidades permitidas.

Es fundamental que los pescadores obtengan un permiso único e intransferible.

La Secretaría, junto con la Policía Rural y Ambiental, realizará controles permanentes.

El objetivo es preservar el equilibrio de los ecosistemas y asegurar la reproducción de las especies ictícolas.

Para obtener más datos sobre la resolución, ingresar en https://boletinoficialsalta.gob.ar/boletindigital/2025/21989.pdf en páginas 23 a 27.

Para mayor información sobre el reglamento entrar en https://boletinoficialsalta.gob.ar/anexodigital/2025/21989.pdf en páginas 12 a 24.