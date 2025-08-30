Hoy se llevará a cabo el Festi Güemes en honor a Santa Rosa de Lima

Este sábado 30, la ciudad de General Güemes celebrará su tradicional Festi Güemes en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del municipio. El evento, que ya se ha consolidado como uno de los más importantes de la región, fue oficialmente lanzado por el intendente Carlos Rosso. En esta edición 2025, se destaca la participación de artistas locales, con un 80% de la grilla compuesto por talentos de la región.

El festival se llevará a cabo en el predio municipal y será totalmente gratuito para todos los asistentes, una excelente oportunidad para disfrutar de música, danzas y diversas expresiones culturales que reflejan la riqueza artística de General Güemes y sus alrededores.

Para aquellos que deseen una mayor comodidad durante el evento, se ofrecerán sillas disponibles para la venta dentro del predio, permitiendo que los asistentes disfruten de la programación con mayor comodidad.