El Milagro de la Infancia y la Catequesis convocó a una multitud en la Catedral de Salta

En una emotiva muestra de fe, cientos de niños de distintos barrios de la ciudad y municipios cercanos se congregaron en la Catedral de Salta para participar del Milagro de la Infancia y la Catequesis, un evento clave en los días previos a la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro. La actividad, que comenzó con una misa, fue acompañada por una pequeña peregrinación en la que los niños portaron las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro.

Los niños, pertenecientes a los grupos religiosos de diversas vicarías e iglesias de Salta, realizaron una caminata por la plaza 9 de Julio, cantando y rezando al ritmo de las oraciones, antes de recibir la bendición. La organización estuvo a cargo de los servidores de la Catedral, quienes coordinaron el evento para asegurar el orden y la comodidad de los pequeños, ofreciendo asistencia de agua para los niños y apoyo logístico durante la fría mañana.

Anaís, de la Parroquia del Señor y del Milagro, comentó: "Vinimos todos con mucha alegría, tratando de que los chicos sigan viviendo el milagro desde la novena hasta las fiestas. Queremos que lo compartan también con sus familias". Por su parte, Francisco, un niño de 10 años que participó de la comunión, expresó: "Estamos organizados por nosotros mismos y es un honor estar aquí".

El evento fue una experiencia religiosa profunda para los pequeños y sus familias, quienes demostraron su devoción y el deseo de mantener vivas las tradiciones del Milagro de Salta. Alicia, quien acompañaba a sus nietos, comentó emocionada: "Toda mi vida he participado en esto, me emociona mucho, y soy feliz de compartir esta experiencia".