Última ceremonia a la Pachamama en Tolar Grande

La comunidad Kolla de Tolar Grande se prepara para la última ceremonia del año en honor a la Pachamama, que se celebrará este domingo 31 de agosto.

Días atrás, los habitantes de Tolar Grande realizaron una emotiva ofrenda a la Pachamama en los pies del Cerro Macón, un lugar sagrado para la comunidad y fuente de vida, ya que es de allí de donde brota el agua que abastece a toda la localidad.

El domingo 31, las actividades comenzarán a las 12:00 con una degustación de comidas regionales en el salón municipal, donde lugareños y visitantes podrán compartir los sabores típicos de la región. A las 14:30, se dará inicio al ascenso al Cerro Sagrado, donde se realizarán los actos formales en honor a la tierra. Representantes de la comunidad Kolla, funcionarios locales y otros invitados especiales participarán de este momento de profunda solemnidad.

Por la noche, a partir de las 20:00, se procederá con el cierre del pozo ofrendado y la ceremonia culminará con una gran fiesta popular, con la participación de destacados artistas del folclore y la música andina como Néstor Saavedra y su Bandoneón, Diableros Jujeños, Carnavaleros de la Puna y Guitarreros. El cierre estará a cargo de Virgilio Amarilla y el Grupo Yoga.

Una oportunidad única para vivir la espiritualidad y las tradiciones de los pueblos andinos en un evento que celebra las raíces y la identidad cultural de la región.

¡No te pierdas esta experiencia única! Para reservas de transporte, comunicate al 387-5 313808.