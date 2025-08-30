 imagen

EN VIVO 10:00 a 13:00 HRS

Sábados 3.0

Conducción: Rubén Fernández Paz y Lola Plaza

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Última ceremonia a la Pachamama en Tolar Grande

El cierre estará a cargo de Virgilio Amarilla y el Grupo Yoga.

Salta Hoy

30 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La comunidad Kolla de Tolar Grande se prepara para la última ceremonia del año en honor a la Pachamama, que se celebrará este domingo 31 de agosto

Días atrás, los habitantes de Tolar Grande realizaron una emotiva ofrenda a la Pachamama en los pies del Cerro Macón, un lugar sagrado para la comunidad y fuente de vida, ya que es de allí de donde brota el agua que abastece a toda la localidad.

El domingo 31, las actividades comenzarán a las 12:00 con una degustación de comidas regionales en el salón municipal, donde lugareños y visitantes podrán compartir los sabores típicos de la región. A las 14:30, se dará inicio al ascenso al Cerro Sagrado, donde se realizarán los actos formales en honor a la tierra. Representantes de la comunidad Kolla, funcionarios locales y otros invitados especiales participarán de este momento de profunda solemnidad.

Por la noche, a partir de las 20:00, se procederá con el cierre del pozo ofrendado y la ceremonia culminará con una gran fiesta popular, con la participación de destacados artistas del folclore y la música andina como Néstor Saavedra y su Bandoneón, Diableros Jujeños, Carnavaleros de la Puna y Guitarreros. El cierre estará a cargo de Virgilio Amarilla y el Grupo Yoga.

Una oportunidad única para vivir la espiritualidad y las tradiciones de los pueblos andinos en un evento que celebra las raíces y la identidad cultural de la región.

¡No te pierdas esta experiencia única! Para reservas de transporte, comunicate al 387-5 313808.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO