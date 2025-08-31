Alerta por fuertes vientos en Salta: el SMN emitió advertencias amarilla y naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por vientos intensos que afectarán distintas zonas de la provincia de Salta durante este domingo. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de mayor altura, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

La alerta amarilla rige desde las 06:00 hasta las 09:00 en la Cordillera de los Andes y en la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos. En tanto, la alerta naranja estará vigente desde las 12:00 hasta las 18:00, abarcando los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

De acuerdo al informe oficial, los vientos provendrán del sector noroeste con velocidades de entre 50 y 75 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de más de 100 km/h en zonas altas. Además, el fenómeno podría ocasionar reducción de visibilidad, incremento repentino de la temperatura y bajos niveles de humedad relativa.

El fenómeno también impactará en provincias vecinas como Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja, donde se esperan condiciones similares