Con gran participación se vivió la 35ª Maratón Solidaria de Hirpace “Corro por Vos”

Este domingo, desde las 9 de la mañana, Salta volvió a vibrar con la clásica Maratón Solidaria “Corro por Vos”, organizada por Hirpace en el marco de sus 60 años de vida institucional. La largada y llegada tuvieron lugar en el tradicional Monumento a Güemes, donde desde temprano se concentraron corredores, familias y grupos solidarios.

La competencia cuenta con dos modalidades: los 10K competitivos, pensados para quienes buscan medir su resistencia en un circuito dinámico por las principales calles de la ciudad, y los 3K participativos, en formato de caminata recreativa, ideal para familias, niños y amigos que se sumaron con bicicletas, coches de bebés, disfraces, patines y rollers.

Más allá del espíritu deportivo, la jornada se vive como una gran fiesta solidaria, ya que quienes participan lo hacen también colaborando con la compra de la pechera solidaria, que da acceso al sorteo de una moto, bicicletas, vouchers de viajes, estadías y premios sorpresa.

En diálogo con la prensa, Luciana Vaquer, una de las organizadoras, destacó el entusiasmo: “La caminata es para disfrutar en familia, los chicos se divierten y todos compartimos un momento de inclusión y alegría”.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, el evento consolida su lugar como una de las actividades más queridas del calendario salteño, combinando deporte, inclusión y solidaridad.