Con gran participación se vivió la 35ª Maratón Solidaria de Hirpace “Corro por Vos”

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Con gran participación se vivió la 35ª Maratón Solidaria de Hirpace “Corro por Vos”

La largada y llegada tuvieron lugar en el tradicional Monumento a Güemes.

Deportes

31 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este domingo, desde las 9 de la mañana, Salta volvió a vibrar con la clásica Maratón Solidaria “Corro por Vos”, organizada por Hirpace en el marco de sus 60 años de vida institucional. La largada y llegada tuvieron lugar en el tradicional Monumento a Güemes, donde desde temprano se concentraron corredores, familias y grupos solidarios.

La competencia cuenta con dos modalidades: los 10K competitivos, pensados para quienes buscan medir su resistencia en un circuito dinámico por las principales calles de la ciudad, y los 3K participativos, en formato de caminata recreativa, ideal para familias, niños y amigos que se sumaron con bicicletas, coches de bebés, disfraces, patines y rollers.

Más allá del espíritu deportivo, la jornada se vive como una gran fiesta solidaria, ya que quienes participan lo hacen también colaborando con la compra de la pechera solidaria, que da acceso al sorteo de una moto, bicicletas, vouchers de viajes, estadías y premios sorpresa.

En diálogo con la prensa, Luciana Vaquer, una de las organizadoras, destacó el entusiasmo: “La caminata es para disfrutar en familia, los chicos se divierten y todos compartimos un momento de inclusión y alegría”.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, el evento consolida su lugar como una de las actividades más queridas del calendario salteño, combinando deporte, inclusión y solidaridad.

