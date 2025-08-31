Dos vuelcos en rutas nacionales de Salta dejaron un herido y un milagro

La madrugada de este domingo estuvo marcada por dos siniestros viales de alto impacto en rutas claves del Valle de Lerma, que obligaron a intensos operativos de rescate y pusieron nuevamente en foco la seguridad vial en la provincia.

El primero ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta Nacional 51, a la altura del kilómetro 6. Un hombre de 26 años, oriundo de La Silleta, volcó con su utilitario Peugeot Partner blanca y quedó atrapado en la parte trasera del vehículo. Bomberos Voluntarios de Campo Quijano, junto a las divisiones Bomberos Sur y B3, trabajaron con herramientas de rescate y lograron liberarlo tras cortar el suministro eléctrico del rodado. El conductor fue trasladado al hospital local con un diagnóstico inicial de politraumatismos.

Horas más tarde, otro siniestro se registró en la Ruta Nacional 68, en la peligrosa “curva del INTA”. Un joven de 18 años perdió el control de su auto tras distraerse al intentar tomar una botella de agua. El vehículo volcó de manera espectacular, pero el conductor salvó su vida de milagro y no sufrió lesiones graves. Personal de emergencias lo asistió en el lugar y se confirmó que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.