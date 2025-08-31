Dos vuelcos en rutas nacionales de Salta dejaron un herido y un milagro

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Dos vuelcos en rutas nacionales de Salta dejaron un herido y un milagro

Dos siniestros viales de alto impacto obligaron a intensos operativos de rescate.

Salta Hoy

La madrugada de este domingo estuvo marcada por dos siniestros viales de alto impacto en rutas claves del Valle de Lerma, que obligaron a intensos operativos de rescate y pusieron nuevamente en foco la seguridad vial en la provincia.

El primero ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta Nacional 51, a la altura del kilómetro 6. Un hombre de 26 años, oriundo de La Silleta, volcó con su utilitario Peugeot Partner blanca y quedó atrapado en la parte trasera del vehículo. Bomberos Voluntarios de Campo Quijano, junto a las divisiones Bomberos Sur y B3, trabajaron con herramientas de rescate y lograron liberarlo tras cortar el suministro eléctrico del rodado. El conductor fue trasladado al hospital local con un diagnóstico inicial de politraumatismos.

Horas más tarde, otro siniestro se registró en la Ruta Nacional 68, en la peligrosa “curva del INTA”. Un joven de 18 años perdió el control de su auto tras distraerse al intentar tomar una botella de agua. El vehículo volcó de manera espectacular, pero el conductor salvó su vida de milagro y no sufrió lesiones graves. Personal de emergencias lo asistió en el lugar y se confirmó que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

AM840

FM96.9

