El cuerpo hallado en Parque La Vega era de Álvaro Paz: su familia lo reconoció en silencio

El cuerpo en descomposición que fue hallado en un descampado de la zona sur de la ciudad ya tiene nombre. Se trata de Álvaro Federico Paz, un hombre de 34 años que estaba desaparecido desde el 26 de junio. La confirmación no llegó de parte de la Justicia ni del Ministerio Público, sino de la propia familia, que publicó obituario en diario El Tribuno, donde lo despidieron con profundo pesar.

Paz fue encontrado por un grupo de adolescentes que jugaban al fútbol en un terreno abandonado donde antes funcionaba el vivero El Griego, en el barrio Parque La Vega. El hallazgo ocurrió el viernes 4 de julio por la tarde. Los chicos ingresaron al predio para buscar una pelota que se les había escapado y dieron de inmediato aviso al 911 tras encontrar el cadáver, que presentaba signos evidentes de descomposición.

Desde ese momento intervino la Policía de Salta, el Samec y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó el levantamiento del cuerpo y pericias preliminares. Según el primer informe médico, no se detectaron lesiones visibles que indicaran violencia, por lo que el cuerpo fue entregado a la familia sin mayores dilaciones. No obstante, la autopsia oficial aún no fue dada a conocer.

El caso tomó relevancia pública en su momento por las condiciones del hallazgo, pero recién ahora se conoce la identidad de la persona fallecida. La familia de Álvaro optó por comunicarlo a través del aviso fúnebre, lo que confirma extraoficialmente lo que muchos vecinos ya sospechaban.

Según fuentes cercanas, Paz luchaba contra una adicción a estupefacientes y se encontraba en situación de vulnerabilidad. También se maneja como posible causa de muerte la hipotermia, ya que durante la semana en la que se presume ocurrió el deceso, las temperaturas en Salta fueron inusualmente bajas. El cuerpo, de acuerdo a los datos médicos, llevaba más de una semana en el lugar cuando fue hallado.

En el obituario publicado, lo despidieron sus hermanos y demás familiares, sin brindar mayores detalles sobre las circunstancias de la muerte. El silencio oficial por parte de la Fiscalía mantiene abierta la incertidumbre sobre los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar las causas del fallecimiento.