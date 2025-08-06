Perritas rescatadas de un incendio serán dadas en adopción

La Municipalidad llevó a cabo un operativo de asistencia a una familia de Villa Lavalle que sufrió el incendio de su vivienda, ubicada en cercanías al río. Además de la ayuda social que se les brindó también se rescataron a sus animales de compañía.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, explicó que “en el caso de los animalitos se trata de tres cachorras de seis meses de edad que no sufrieron quemaduras ni intoxicación por el humo del incendio”.

El funcionario destacó que “la familia nos pidió ayuda para el mantenimiento de las cachorras ya que ellos no podrán dárselo debido a las pérdidas material que deberán afrontar; y ante esta situación las trasladamos al Centro de Adopciones para avanzar con su atención sanitaria y poder buscarles un nuevo hogar”.

Las perritas ya fueron vacunadas contra la rabia y desparasitadas, y próximamente serán castradas para un mejor estado de salud. De esta manera, los interesados en adoptarlas podrán dirigirse al Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio.

Para concretar la adopción, los interesados deberán llevar el DNI, una boleta de servicio y firmar un acta acuerdo para el seguimiento de la adaptación del animalito.