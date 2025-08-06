En julio hicieron más de 450 estudios en el camión oncológico de la provincia

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante julio, en diferentes departamentos de la provincia, en Anta, Cerrillos, Orán, Ciudad de Salta, Rivadavia y Santa Victoria Este.

Las prácticas se llevaron a cabo en los municipios de Las Lajitas, Apolinario Saravia, General Pizarro, La Merced, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel, Ciudad de Salta, La Unión, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Este y Alto La Sierra.

Durante el mes, se realizaron 476 estudios. De ellos, 341 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 135 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino.

Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.

Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social pueden hacerlo en un hospital público o el camión oncológico.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, “desde la gestión seguimos fortaleciendo la prevención, con acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cérvix, priorizando el acceso a estudios que salvan vidas".