 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Ministerio de Desarrollo Social lanza la quinta edición de Jóvenes Creadores PAE

La convocatoria estará abierta del 11 al 22 de agosto y está dirigida a jóvenes del Programa de Acompañamiento al Egreso.

Salta Hoy

06 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta anunció la apertura de la convocatoria para la quinta edición del programa Jóvenes Creadores PAE, una iniciativa que busca promover el desarrollo socioproductivo, cultural y deportivo de jóvenes egresados del sistema de protección estatal. El llamado estará vigente del 11 al 22 de agosto y está dirigido exclusivamente a personas que actualmente integran el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE).

A través de esta propuesta, se apunta a fortalecer la autonomía de jóvenes sin cuidados parentales mediante el otorgamiento de equipamiento y la posibilidad de acceder a procesos de formación que les permitan construir proyectos sustentables e integrarse de manera plena al ámbito laboral, productivo y comunitario.

El programa tiene como objetivos centrales contribuir al desarrollo de emprendimientos con impacto productivo y social, facilitar el acceso a cursos o pasantías que refuercen habilidades técnicas y fomentar trayectorias personales orientadas hacia el trabajo digno y el crecimiento personal.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destacó la importancia de este tipo de políticas públicas “que ponen en el centro a las juventudes que más acompañamiento necesitan, generando oportunidades reales para que puedan proyectar su vida con autonomía y dignidad”.

Las y los jóvenes interesados en postular sus proyectos podrán hacerlo de forma online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/x684pGYVuZk1NVMZ6. La presentación deberá realizarse entre el 11 y el 22 de agosto inclusive.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO