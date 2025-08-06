El Ministerio de Desarrollo Social lanza la quinta edición de Jóvenes Creadores PAE
La convocatoria estará abierta del 11 al 22 de agosto y está dirigida a jóvenes del Programa de Acompañamiento al Egreso.
Salta Hoy
06 / 08 / 2025
El Ministerio de Desarrollo Social de Salta anunció la apertura de la convocatoria para la quinta edición del programa Jóvenes Creadores PAE, una iniciativa que busca promover el desarrollo socioproductivo, cultural y deportivo de jóvenes egresados del sistema de protección estatal. El llamado estará vigente del 11 al 22 de agosto y está dirigido exclusivamente a personas que actualmente integran el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE).
A través de esta propuesta, se apunta a fortalecer la autonomía de jóvenes sin cuidados parentales mediante el otorgamiento de equipamiento y la posibilidad de acceder a procesos de formación que les permitan construir proyectos sustentables e integrarse de manera plena al ámbito laboral, productivo y comunitario.
El programa tiene como objetivos centrales contribuir al desarrollo de emprendimientos con impacto productivo y social, facilitar el acceso a cursos o pasantías que refuercen habilidades técnicas y fomentar trayectorias personales orientadas hacia el trabajo digno y el crecimiento personal.
El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destacó la importancia de este tipo de políticas públicas “que ponen en el centro a las juventudes que más acompañamiento necesitan, generando oportunidades reales para que puedan proyectar su vida con autonomía y dignidad”.
Las y los jóvenes interesados en postular sus proyectos podrán hacerlo de forma online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/x684pGYVuZk1NVMZ6. La presentación deberá realizarse entre el 11 y el 22 de agosto inclusive.