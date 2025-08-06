Lula anunció un plan de contingencia a los aranceles de Estados Unidos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil responderá al aumento de aranceles impuesto por Estados Unidos con un plan de contingencia y, eventualmente, con una acción formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Durante la reunión del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible, celebrada en Brasilia, el mandatario también subrayó los avances del país en el plano internacional.

"El compromiso del Gobierno es con los brasileños. Vamos a poner en marcha un plan de contingencia para mitigar este ataque injusto y aliviar sus perjuicios económicos y sociales", dijo.

"Vamos a proteger a los trabajadores y a las empresas brasileñas que se vean afectadas por estas medidas y recurriremos a todos los mecanismos disponibles, incluso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para defender nuestros intereses", declaró Lula ante empresarios, sindicalistas, representantes del agro y miembros de la sociedad civil.

El presidente reiteró que el país no salió de la mesa de negociaciones, y recordó las conversaciones mantenidas con autoridades estadounidenses desde marzo. "Brasil siempre ha estado abierto al diálogo y a la negociación con todos los países", sostuvo.

Durante su intervención, Lula da Silva destacó el proceso de reaproximación internacional de Brasil en los últimos dos años y medio. Según el presidente, el país logró abrir 398 nuevos mercados para productos agrícolas, firmó acuerdos de libre comercio y fortaleció alianzas estratégicas con diversos países.

La respuesta diplomática formal de Brasil al arancel será notificada el próximo 18 de agosto, cuando la cancillería presente una consulta ante la OMC para impugnar las medidas adoptadas por Estados Unidos.