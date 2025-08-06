Zelenski y Trump, convencidos de que hay que parar la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que mantuvo una conversación telefónica “productiva” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de poner fin al conflicto Rusia-Ucrania.

“Es verdaderamente una necesidad detener la matanza lo antes posible, y lo apoyamos plenamente”, escribió Zelenski en una publicación en X.

De acuerdo con él, las conversaciones también abordaron las sanciones contra Rusia, la cooperación de Ucrania con los Estados miembros de la OTAN y la cooperación bilateral de defensa entre Ucrania y Estados Unidos.

Zelenski señaló que Ucrania ya preparó un proyecto de acuerdo sobre cooperación en drones con Estados Unidos, informó la agencia de noticias Xinhua.