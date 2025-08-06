Caso Jimena Salas: El juicio contra los hermanos Saavedra comenzará en septiembre

En causa acumulada, Javier Nicolás Saavedra fue acusado por el delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay.

El tribunal estará integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, designados por sorteo. Por el Ministerio Público intervendrá una Unidad Fiscal integrada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los imputados estará a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante intervendrá Pedro Javier Arancibia.

Del 1 al 9 de septiembre, la audiencia de debate se desarrollará desde las 14.30. A partir del 10 de septiembre comenzará a las 8.

El hecho ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La damnificada presentaba signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca.