Ahorro Previo: el próximo martes culminará el sorteo de 466 departamentos en Capital

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) disponía de 466 departamentos para sortear del plan “Casa Propia con Ahorro Previo para Salta Capital”. Ayer se sortearon 267 departamentos y hoy otros 186, quedando 13 para la próxima semana durante un acto que se realizará el martes, en vivo, en la Lotería de Salta.

La transmisión en vivo por las redes del Gobierno inició con la presencia de la presidente del IPV, Laura Caballero, quien comentó que los departamentos tienen un plazo de entrega de aproximadamente 12 meses. La funcionaria recordó que a partir del lunes las familias beneficiadas tienen que completar la presentación de la documentación en las oficinas del IPV, para avanzar con los actos administrativos e iniciar el pago del ahorro previo.

En los sorteos participaron 704 grupos familiares en categoría demanda libre, que cumplieron los requisitos del IPV y asumieron el compromiso de abonar un ahorro previo expresado en unidades de viviendas (UVIs). Los mencionados actos fueron supervisados por la escribana pública Laura Anna.

La segunda jornada del sorteo se extendió hoy por cerca de tres horas debido a los números que se repetían, situación que excedió el tiempo dispuesto para la transmisión. Por este motivo, el IPV tuvo que reprogramar el sorteo de los 13 departamentos faltantes para el martes 12 del corriente, a partir de las 7.30, en Lotería de Salta, con transmisión en vivo por redes sociales.

Los postulantes que no salieron beneficiados vuelven a participar con el mismo número. La consulta aún está disponible en la web con su DNI o ficha social (http://solicitudes.ipvsalta.gob.ar/wpconsultaparticipasorteo.aspx?12). Los resultados se publicarán con la totalidad de beneficiarios.