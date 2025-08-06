Juzgarán a un odontólogo acusado por delitos de abuso sexual
Desde este jueves 07 de Agosto se llevará a cabo la audiencia de debate en la causa seguida contra el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, imputado por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 15 años y abuso sexual simple (continuado) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra joven que tenía 16 años al momento de los hechos.
06 / 08 / 2025
El juicio será presidido por el juez Maximiliano Troyano.
Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal Federico Obeid. Como codefensores, Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto. En la parte querellante actuará Luciano Romano.
El acusado se encuentra cumpliendo prisión preventiva.