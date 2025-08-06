El Parque del Bicentenario prepará dos jornadas llenas de juegos, shows y feria

El Ministerio de Turismo y Deportes invita a la comunidad a participar de la celebración del Día de las Infancias que se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 11 a 21 horas, en el sector del anfiteatro del Parque del Bicentenario.

Durante ambas jornadas, las familias podrán disfrutar de una propuesta gratuita, inclusiva y recreativa, pensada especialmente para que niños y niñas vivan experiencias inolvidables en un entorno seguro y al aire libre. El evento incluirá la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán una feria con productos originales y creativos vinculados al mundo infantil. Además, habrá un patio gastronómico con foodtrucks, donde se podrá acceder a una amplia variedad de opciones dulces y saladas para todos los gustos.

La programación contará con espectáculos musicales, circenses y de entretenimiento infantil durante todo el día. En este marco, se destaca la presentación especial del reconocido artista Carlitos Melián, quien ofrecerá un show para toda la familia el domingo 10 en el escenario principal.

El espacio contará también con un área de juegos gigantes, con peloteros, inflables, camas elásticas y otras atracciones diseñadas para el disfrute de los más pequeños. A lo largo de ambas jornadas se realizarán sorteos y se entregarán premios y sorpresas, donados por emprendedores y empresas que acompañan la propuesta.

Esta iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes, la administración del parque y distintos actores del ecosistema emprendedor local, con el objetivo de fortalecer el rol del Parque del Bicentenario como un espacio de encuentro comunitario y de disfrute para las familias salteñas.