 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Parque del Bicentenario prepará dos jornadas llenas de juegos, shows y feria

Con entrada libre y gratuita, el 9 y 10 de agosto el Parque del Bicentenario será escenario del Día de las Infancias con una feria temática con actividades recreativas para toda la familia, emprendedores locales, patio de comidas y espectáculos en vivo.

Salta Hoy

06 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Turismo y Deportes invita a la comunidad a participar de la celebración del Día de las Infancias que se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 11 a 21 horas, en el sector del anfiteatro del Parque del Bicentenario.

Durante ambas jornadas, las familias podrán disfrutar de una propuesta gratuita, inclusiva y recreativa, pensada especialmente para que niños y niñas vivan experiencias inolvidables en un entorno seguro y al aire libre. El evento incluirá la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán una feria con productos originales y creativos vinculados al mundo infantil. Además, habrá un patio gastronómico con foodtrucks, donde se podrá acceder a una amplia variedad de opciones dulces y saladas para todos los gustos.

La programación contará con espectáculos musicales, circenses y de entretenimiento infantil durante todo el día. En este marco, se destaca la presentación especial del reconocido artista Carlitos Melián, quien ofrecerá un show para toda la familia el domingo 10 en el escenario principal.

El espacio contará también con un área de juegos gigantes, con peloteros, inflables, camas elásticas y otras atracciones diseñadas para el disfrute de los más pequeños. A lo largo de ambas jornadas se realizarán sorteos y se entregarán premios y sorpresas, donados por emprendedores y empresas que acompañan la propuesta.

Esta iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes, la administración del parque y distintos actores del ecosistema emprendedor local, con el objetivo de fortalecer el rol del Parque del Bicentenario como un espacio de encuentro comunitario y de disfrute para las familias salteñas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO