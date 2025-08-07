Caso descuartizador de Alto Comedero: La justicia jujeña pedirá ayuda a Salta

De esta manera se busca que el Ministerio Público Fiscal de Salta pueda echar luz para conocer si los restos corresponden a los indigentes desaparecidos en la zona.

Así lo confirmó por Radio Salta el periodista Ángel Díaz, director del diario digital policialesdejujuy.com.ar

Indicó además que hay un nuevo video de cámaras de seguridad donde se ve al imputado en compañía de otro hombre.

Finalmente el periodista confirmó que los restos hallados en la casa del hombre eran humanos.

Incluso algunos de los mismos fueron encontrados en los platos de comida de los perros de Jurado.