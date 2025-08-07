 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso descuartizador de Alto Comedero: La justicia jujeña pedirá ayuda a Salta

Los fiscales de la vecina provincia solicitarán la colaboración de especialistas salteños para poder profundizar las investigaciones sobre los restos óseos hallados en la casa del imputado Matias Jurado.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

De esta manera se busca que el  Ministerio Público Fiscal de Salta pueda echar luz para conocer si los restos corresponden a los indigentes desaparecidos en la zona. 

Así lo confirmó por Radio Salta el periodista Ángel Díaz, director del diario digital policialesdejujuy.com.ar 

Indicó además que hay un nuevo video de cámaras de seguridad donde se ve al imputado en compañía de otro hombre. 

Finalmente el periodista confirmó que los restos hallados en la casa del hombre eran humanos.

Incluso algunos de los mismos fueron encontrados en los platos de comida de los perros de Jurado.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO