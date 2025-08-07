Un trapito detenido tras el robo en una florería de calles San Luis y Buenos Aires

Se descubrió que dos sujetos habían preparado distintos elementos para robar como una heladera exhibidora y hasta el inodoro de uno de los baños, provocando destrozos en el interior del local.

Guiados por las cámaras de seguridad los uniformados del grupo Vigía, comenzaron a observar lo que sucedía en las inmediaciones.

En calle La Rioja interceptaron a un hombre de 34 años quien fue detenido y llevaba en su poder una garrafa de 10 kilos, que había sacado de este local donde funciona una florería.

El cómplice era intensamente buscado por la policía, y algunos vecinos mencionaron que son personas en situación de calle.

La propietaria del local relató que ayer tuvo un excelente día de trabajo, a tal punto que terminó tan agotada que no quiso hacer el último esfuerzo que era colocar las rejas en la puerta.