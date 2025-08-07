 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un trapito detenido tras el robo en una florería de calles San Luis y Buenos Aires

Cerca de las 7:00 una mujer que vio movimientos extraños en el lugar alertó a la policía, ya que no era el horario comercial. 

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se descubrió que dos sujetos habían preparado distintos elementos para robar como una heladera exhibidora y hasta el inodoro de uno de los baños, provocando destrozos en el interior del local. 

Guiados por las cámaras de seguridad los uniformados del grupo Vigía, comenzaron a observar lo que sucedía en las inmediaciones. 

En calle La Rioja interceptaron a un hombre de 34 años quien fue detenido y llevaba en su poder una garrafa de 10 kilos, que había sacado de este local donde funciona una florería. 

El cómplice era intensamente buscado por la policía, y algunos vecinos mencionaron que son personas en situación de calle.

La propietaria del local relató que ayer tuvo un excelente día de trabajo, a tal punto que terminó tan agotada que no quiso hacer el último esfuerzo que era colocar las rejas en la puerta. 

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO