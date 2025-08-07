Una niña de 8 años anhela una familia

Matias Palomo, coordinador del Equipo Multidisciplinario de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial de Salta, indicó que la pequeña está escolarizada y que recibe ayuda profesional por un pequeño retraso madurativo.

Por otro lado, Palomo confirmó que los hermanitos que esperaban adopción ya se encuentran en situación de guarda con una familia de Salta Capital.

“Gracias a las entrevistas que realizamos, la búsqueda se viralizó y ahora los hermanitos tienen una familia”, comentó con alegría.