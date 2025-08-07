 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Una niña de 8 años anhela una familia

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta lanzó una convocatoria nacional para encontrarle una familia.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

Matias Palomo, coordinador del Equipo Multidisciplinario de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial de Salta, indicó que la pequeña está escolarizada y que recibe  ayuda profesional por un pequeño retraso madurativo.

Por otro lado, Palomo confirmó que los hermanitos que esperaban adopción ya se encuentran en situación de guarda con una  familia de Salta Capital.

“Gracias a las entrevistas que realizamos, la búsqueda se viralizó y ahora  los hermanitos tienen una familia”, comentó con alegría.

 

AM840

FM96.9

