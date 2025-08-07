Falleció uno de los conductores del choque frontal en la Circunvalación Oeste

El alerta por el accidente ocurrido a la altura del ingreso a San Lorenzo Chico fue recibido a las 7:45 en el Sistema de Emergencias 911.

Por causas que se tratan de establecer, uno de los vehículos se cruzó de carril y chocó de frente con otro auto, a la altura del kilómetro 7 y medio.

Un auto Toyota era conducido por una mujer de 32 años, quien no presentaba lesiones visibles, pero por precaución tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo.

En el otro vehículo un Fiat Uno Fire se desplazaba un hombre mayor de edad, quien tras el siniestro quedó inconsciente y fue derivado en código rojo al mismo nosocomio, donde falleció pasado el mediodía.

A la conductora le realizaron el test de alcoholemia que dio resultado negativo.

Los peritos trabajaron en el lugar para determinar responsabilidades.

Hasta el momento la hipótesis que se maneja es de una mala maniobra, aunque testigos afirman que estaría involucrado un tercer vehículo que originó el siniestro y se dio a la fuga.

Las estadísticas indican que el conductor del auto es la primera víctima fatal en accidentes de tránsito en la provincia en lo que va del mes de agosto, mientras suman 71 fallecidos desde que comenzó el año.