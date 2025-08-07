 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cumplirá prisión efectiva tras el robo en el templete San Cayetano

El acusado -Ezequiel Nuñez- registraba una condena de ejecución en suspenso desde junio pasado y se unificó en una pena única de 4 años de prisión efectiva que cumplirá en la Unidad Carcelaria 1.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El hecho investigado ocurrió el pasado 12 de julio pasado en el templete ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta.  

Según denunció el sacerdote responsable, durante la madrugada ingresó de manera violenta una persona desconocida, y se apoderó de equipos de audio, un proyector, micrófonos y otros elementos desde la sacristía.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO