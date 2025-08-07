Cumplirá prisión efectiva tras el robo en el templete San Cayetano
El acusado -Ezequiel Nuñez- registraba una condena de ejecución en suspenso desde junio pasado y se unificó en una pena única de 4 años de prisión efectiva que cumplirá en la Unidad Carcelaria 1.
Salta Hoy
07 / 08 / 2025
El hecho investigado ocurrió el pasado 12 de julio pasado en el templete ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta.
Según denunció el sacerdote responsable, durante la madrugada ingresó de manera violenta una persona desconocida, y se apoderó de equipos de audio, un proyector, micrófonos y otros elementos desde la sacristía.