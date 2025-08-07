 imagen

El odontólogo Marcos Adrián Abrebanel fue condenado por abuso sexual de menores

Deberá pasar 4 años y seis meses de prisión efectiva en Villa Las Rosas. A una de las víctimas debe pagarle un resarcimiento económico de 36 millones de pesos. La condena incluye la pérdida de su licencia profesional.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Las víctimas son una menor de 15 años y una joven de 20 años. 

El juez Maximiliano Troyano presidió la audiencia y homologó un acuerdo de reparación de 36 millones de pesos para una de las víctimas. 

La otra víctima optó por un proceso civil. 

Abrebanel será trasladado a la Unidad Carcelaria Número 1 de Villa Las Rosas y se le extraerán muestras de ADN. 

El acusado aceptó los términos del acuerdo y se le informó sobre sus derechos respecto a beneficios carcelarios.


 

