El odontólogo Marcos Adrián Abrebanel fue condenado por abuso sexual de menores
Deberá pasar 4 años y seis meses de prisión efectiva en Villa Las Rosas. A una de las víctimas debe pagarle un resarcimiento económico de 36 millones de pesos. La condena incluye la pérdida de su licencia profesional.
Salta Hoy
07 / 08 / 2025
Las víctimas son una menor de 15 años y una joven de 20 años.
El juez Maximiliano Troyano presidió la audiencia y homologó un acuerdo de reparación de 36 millones de pesos para una de las víctimas.
La otra víctima optó por un proceso civil.
Abrebanel será trasladado a la Unidad Carcelaria Número 1 de Villa Las Rosas y se le extraerán muestras de ADN.
El acusado aceptó los términos del acuerdo y se le informó sobre sus derechos respecto a beneficios carcelarios.