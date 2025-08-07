El odontólogo Marcos Adrián Abrebanel fue condenado por abuso sexual de menores

Las víctimas son una menor de 15 años y una joven de 20 años.

El juez Maximiliano Troyano presidió la audiencia y homologó un acuerdo de reparación de 36 millones de pesos para una de las víctimas.

La otra víctima optó por un proceso civil.

Abrebanel será trasladado a la Unidad Carcelaria Número 1 de Villa Las Rosas y se le extraerán muestras de ADN.

El acusado aceptó los términos del acuerdo y se le informó sobre sus derechos respecto a beneficios carcelarios.



