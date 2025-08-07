Madres jóvenes se rehúsan a amamantar a sus bebés
Así lo admitieron esta mañana profesionales de la salud del Hospital Materno Infantil.
Por Radio Salta, así lo dijo Georgina Charra, especialista en puericultura.
Cabe destacar que con diversas actividades se desarrolla la semana de la Lactancia Materna en Salta.
Con talleres y charlas, los profesionales explican a las mujeres los beneficios nutricionales que se genera en los bebes, tomar leche materna.
Además del fortalecimiento del vínculo entre la madre y su hijo.
“Lamentablemente todavía tenemos que seguir derribando mitos con este tema”, indicó Charra.