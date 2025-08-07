 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Madres jóvenes se rehúsan a amamantar a sus bebés

Así lo admitieron esta mañana profesionales de la salud del Hospital Materno Infantil.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Por Radio Salta, así lo dijo Georgina Charra, especialista en puericultura. 

Cabe destacar que con diversas actividades se desarrolla la semana de la Lactancia Materna en Salta. 

Con talleres y  charlas, los profesionales explican a las mujeres los beneficios nutricionales que se genera en los bebes, tomar leche materna.

Además del fortalecimiento del vínculo entre la madre y su hijo. 

“Lamentablemente todavía tenemos que seguir derribando mitos con este tema”, indicó Charra.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO