La Unión Industrial Salteña también alerta por la baja de la actividad

La entidad nacional, reconoció los avances en el ordenamiento macroeconómico y destacó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal.

En la misma línea se manifestó Pedro Pittaluga, director Ejecutivo de la Unión Industrial de Salta.

“Hoy nos urge implementar modernización laboral, líneas de crédito y seguir con la reducción impositiva”, indicó en diálogo con Radio Salta.

Y remarcó que los sectores más afectados son el sector de las construcción y de la metalmecánica.

Pittaluga comentó que el tema del contrabando es un punto que preocupa al sector y que fue expuesto en una reciente reunión con funcionarios del Gobierno provincial.

Expresó por otro lado conocer las dificultades en que el Gobierno nacional de respuesta a los reclamos del sector industrial especialmente en un año electoral.

Por su parte los comerciantes provinciales tambien se quejaron por la caída de las ventas en el territorio. “La gente ya no se stockea y sólo espera las ofertas”. Así lo afirmó por Radio Salta el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera.