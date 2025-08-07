 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Unión Industrial Salteña también alerta por la baja de la actividad

En un reciente comunicado, su entidad madre -Unión Industrial Argentina- manifestó su preocupación por el actual nivel de actividad económica y la caída del empleo en el sector.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

La entidad nacional, reconoció los avances en el ordenamiento macroeconómico y destacó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal.

En la misma línea se manifestó Pedro Pittaluga, director Ejecutivo de la Unión Industrial de Salta.

“Hoy nos urge implementar modernización laboral, líneas de crédito y seguir con la reducción impositiva”, indicó en diálogo con Radio Salta.

Y remarcó que los sectores más afectados son el sector de las construcción y de la metalmecánica.

Pittaluga comentó que el tema del contrabando es un punto que preocupa al sector y que fue expuesto en una reciente reunión con funcionarios del Gobierno provincial. 

Expresó por otro lado conocer las dificultades en que el Gobierno nacional de respuesta a los reclamos del sector industrial especialmente en un año electoral.

 

Por su parte los comerciantes provinciales tambien se quejaron por la caída de las ventas en el territorio.  “La gente ya no se stockea y sólo espera las ofertas”. Así lo afirmó por Radio Salta el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera.

 

AM840

FM96.9

