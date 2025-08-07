Extraño secuestro en Cerrillos

[Imagen ilustrativa]

Este miércoles, por la tarde noche, se reportó un posible caso de secuestro en Cerrillos.

Un hombre había llegado en motocicleta a un negocio y mientras compraba, comenzó a discutir con varias personas que estaban en un auto blanco.

La discusión se tornó violenta y el hombre fue forzado a entrar al automóvil.

La motocicleta del joven quedó abandonada en el lugar. Testigos llamaron a la policía dando a conocer el secuestro y se activó un operativo de búsqueda que involucró a varios efectivos.

Cerca de las 2:30 de la mañana, el hombre de 26 años apareció caminando hacia su casa y no presentaba heridas.

Cuando los policías le preguntaron qué había sucedido, no quiso hacer una denuncia formal ni recibir ayuda.

No hay información clara sobre lo que pasó, pero la policía sospecha que podría haber algún vínculo con deudas o drogas. Sin embargo, al no querer denunciar, el caso se complica.

La situación genera muchas preguntas y sigue sin resolverse. Los testigos se mostraron preocupados porque parecía un delito grave de inseguridad.