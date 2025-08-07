Milei encabezó una sorpresiva reunión de Gabinete tras el revés en Diputados

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde una reunión de Gabinete que estaba fuera de agenda, luego del revés legislativo de la jornada anterior, en la que bloques opositores aprobaron en Diputados una serie de proyectos que buscan revertir políticas del gobierno.

Del encuentro en Casa Rosada, finalizado pasadas las 16, participaron la mayoría de los ministros del Gabinete.