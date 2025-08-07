 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Milei encabezó una sorpresiva reunión de Gabinete tras el revés en Diputados

El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada y finalizó pasadas las 16

Argentina

07 / 08 / 2025

 

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde una reunión de Gabinete que estaba fuera de agenda, luego del revés legislativo de la jornada anterior, en la que bloques opositores aprobaron en Diputados una serie de proyectos que buscan revertir políticas del gobierno.

Del encuentro en Casa Rosada, finalizado pasadas las 16, participaron la mayoría de los ministros del Gabinete.

