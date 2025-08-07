Se conocieron los árbitros designados para los octavos de la Libertadores

La Conmebol confirmó los árbitros designados para los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, y varias de esas designaciones no pasaron desapercibidas, especialmente para los equipos argentinos, que reactivaron viejas polémicas con algunos jueces de renombre.

El cruce entre River Plate y Libertad de Paraguay, que se jugará el 14 de agosto en Asunción, estará bajo la órbita del brasileño Wilton Sampaio, un nombre que genera incomodidad en Núñez.

Su actuación en el Superclásico frente a Boca en las semifinales de la Libertadores 2019 todavía es recordada por fallos cuestionables, por lo que su designación vuelve a generar suspicacias.

En el caso de Racing, que enfrentará a Peñarol el 12 de agosto en Montevideo, el designado fue Raphael Claus, otro brasileño con amplia trayectoria continental. La elección de Claus reafirma la tendencia de Conmebol a privilegiar a jueces de Brasil en partidos de alto voltaje, algo que genera malestar entre varios clubes argentinos.

Por su parte, Estudiantes de La Plata visitará a Cerro Porteño el 13 de agosto en Paraguay, en un duelo que será dirigido por el chileno Piero Maza, mientras que Vélez se medirá ante Fortaleza en Brasil con el paraguayo Derlis López como árbitro principal.

En otros cruces, Facundo Tello será el encargado de dirigir Universitario vs. Palmeiras, mientras que Darío Herrera tendrá la difícil tarea de impartir justicia en el duelo entre Flamengo e Inter de Porto Alegre. Ambos árbitros argentinos estarán acompañados por cuerpos arbitrales íntegramente nacionales.

Las ternas árbitrales de los octavos de final:



Atlético Nacional vs. Sao Paulo

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Asistente 1: Martín Soppi (URU)

Asistente 2: Horacio Ferreiro (URU)

Cuarto árbitro: Hernán Heras (URU)

VAR: Leodán González (URU)

AVAR: Antonio García (URU)

Fortaleza vs. Vélez

Árbitro: Derlis López (PAR)

Asistente 1: Roberto Cañete (PAR)

Asistente 2: Eduardo Britos (PAR)

Cuarto árbitro: Mario Díaz (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

AVAR: José Villagra (PAR)

Flamengo vs. Inter

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Asistente 1: Gabriel Chade (ARG)

Asistente 2: Facundo Rodríguez (ARG)

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Universitario vs. Palmeiras

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Belatti (ARG)

Asistente 2: Maximiliano Del Yesso (ARG)

Cuarto árbitro: Luis Lobo (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Pablo Dóvalo (ARG)

Libertad vs. River

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Asistente 1: Rodrigo Correa (BRA)

Asistente 2: Bruno Boschilia (BRA)

Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

AVAR: Rodrigo Nunes (BRA)

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Asistente 1: José Retamal (CHI)

Asistente 2: Miguel Rocha (CHI)

Cuarto árbitro: Fernando Véjar (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

AVAR: Benjamín Saravia (CHI)

Peñarol vs. Racing

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Asistente 1: Bruno Pires (BRA)

Asistente 2: Rafael Alves (BRA)

Cuarto árbitro: Bruno Arleu (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

AVAR: Rodrigo Guarizo (BRA)

Botafogo vs. Liga de Quito

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Asistente 1: John A. León (COL)

Asistente 2: Sebastián Vela (COL)

Cuarto árbitro: Diego Ulloa (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

AVAR: Keiner Jiménez (COL)