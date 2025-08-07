 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Llega una nueva edición de la feria de emprendedores temática a plaza España

El evento "Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística en Salta" se realizará el sábado 9 de 11 a 22 hs. Habrá variedad de productos relacionados a lo holístico, artesanías y foodtrucks. A las 18 se celebrará el tradicional Convite a la Pachamama.

Salta Hoy

07 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Paseos de Compras, invita a salteños y turistas a disfrutar de la XXV edición “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”. Tendrá lugar el sábado 9 de agosto, en plaza España, de 11 a 22 horas.

La propuesta busca reunir y dar a conocer el trabajo de las personas que se dedican a prácticas como: tarot, runas, péndulos, entre otras. Además, agrupa a aquellos artesanos que confeccionan productos relacionados a la temática holística, como son velas, sahumerios, cascadas para sahumerios, veladores, etc.

En esta oportunidad, se realizará la tradicional celebración a la Pachamama, a las 18 horas. Iniciará con la apertura y limpieza del mojón para continuar con el agradecimiento y convite. Para ello quienes deseen participar pueden traer sus propias ofrendas.

Es relevante destacar que es la única feria de dicha temática en la ciudad y que está reconocida como de interés municipal, a través de la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante (octubre 2024).

Los asistentes disfrutarán de actividades, talleres, productos y servicios que abarcan lo holístico y lo espiritual. Además, durante la jornada se sumarán foodtrucks con patio de comidas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO