Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Hoy cierra el plazo para anotar las alianzas para las elecciones nacionales de octubre

La política salteña se divide en tres espacios. oficialistas, kirchneristas y libertarios. Sáenz, el kirchnerismo con Urtubey y La Libertad Avanza definen estrategias.

07 / 08 / 2025

 

Con las alianzas que se cerrarán esta noche, el calendario electoral de Salta se apura. 

La próxima fecha clave será el 17 de agosto, cuando vence el plazo para la presentación de listas de candidatos ante las juntas partidarias. 

Luego, el 27 de agosto, comenzará oficialmente la campaña electoral.

Este año, no habrá elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que el Congreso decidió suspender su aplicación por única vez. 

Además de los cargos legislativos, las elecciones de octubre definirán el nuevo tablero político en Salta. 

En diversos espacios, se da por hecho que La Libertad Avanza se impondrá en los comicios. 

La atención se centra en quién ocupará el tercer lugar, ya que esto podría influir en la posibilidad de obtener un senador. 

Algunos intendentes están preocupados por el resultado de este comicio, temiendo ser considerados responsables de una posible derrota. 

Otros, en cambio, confían en que podrán respaldar a los candidatos del saencismo, que busca evitar la polarización entre los kirchneristas y los libertarios. Se anticipan meses complejos en la política salteña.

 

