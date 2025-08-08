 imagen

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Exitoso lanzamiento del globo meteorológico a la estratósfera

Se trata de un proyecto  de estudiantes de la escuela técnica  República de la India Número 3.100 con colaboración del Radio Club de Salta.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

El globo alcanzó los 36 mil metros de altura y luego descendió hasta caer en una finca privada en Apolinario Saravia.

Cuenta con un sistema de GPS y otro de balizas que emite señales, con las mismas se pudo seguir su trayecto, hasta la ubicación actual.

“El lanzamiento presentó una serie de inconvenientes como el retraso del lanzamiento solicitado por el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, además que se congeló en algún punto del viaje”, dijo Jorge Tisera, secretario del Radio Club Salta. 

Solicitaron a la población ayudar a ubicar al globo que aterrizó anoche en una finca privada cerca de Apolinario Saravia, en el departamento Anta.

El mismo cuenta con un paracaídas rojo, una caja pequeña blanca con pequeñas antenas en su interior se almacenan los datos meteorológicos que son útiles para el proyecto de los estudiantes.

Quienes hayan encontrado la caja blanca del globo pueden dar aviso a la escuela al teléfono 0387 245-4326. 

 

 

AM840

FM96.9

