Exitoso lanzamiento del globo meteorológico a la estratósfera

El globo alcanzó los 36 mil metros de altura y luego descendió hasta caer en una finca privada en Apolinario Saravia.

Cuenta con un sistema de GPS y otro de balizas que emite señales, con las mismas se pudo seguir su trayecto, hasta la ubicación actual.

“El lanzamiento presentó una serie de inconvenientes como el retraso del lanzamiento solicitado por el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, además que se congeló en algún punto del viaje”, dijo Jorge Tisera, secretario del Radio Club Salta.

Solicitaron a la población ayudar a ubicar al globo que aterrizó anoche en una finca privada cerca de Apolinario Saravia, en el departamento Anta.

El mismo cuenta con un paracaídas rojo, una caja pequeña blanca con pequeñas antenas en su interior se almacenan los datos meteorológicos que son útiles para el proyecto de los estudiantes.

Quienes hayan encontrado la caja blanca del globo pueden dar aviso a la escuela al teléfono 0387 245-4326.