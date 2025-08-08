Emergencia en la Puna: Rescataron a más de 300 turistas del Tren a las Nubes
Ocurrió ayer alrededor de las 17:00 cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió un llamado por lo sucedido en Mina Concordia, en la zona de San Antonio de los Cobres.
08 / 08 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El Tren a las Nubes había quedado varado debido a problemas mecánicos y eléctricos en la locomotora.
Más de 300 turistas estaban a bordo y se decidió evacuar a todos los pasajeros.
Los visitantes fueron trasladados en vehículos particulares hasta la Ruta Nacional 51 unos 5 kilómetros y desde allí, se organizaron colectivos de gran porte para llevarlos a su destino.
Afortunadamente en este incidente no hubo heridos y la situación se resolvió sin inconvenientes en la zona de Puna.