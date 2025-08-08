 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Emergencia en la Puna: Rescataron a más de 300 turistas del Tren a las Nubes

Ocurrió ayer alrededor de las 17:00 cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió un llamado por lo sucedido en Mina Concordia, en la zona de San Antonio de los Cobres.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El Tren a las Nubes había quedado varado debido a problemas mecánicos y eléctricos en la locomotora. 

Más de 300 turistas estaban a bordo y se decidió evacuar a todos los pasajeros. 

Los visitantes fueron trasladados en vehículos particulares hasta la Ruta Nacional 51 unos 5 kilómetros y desde allí, se organizaron colectivos de gran porte para llevarlos a su destino. 

Afortunadamente en este incidente no hubo heridos y la situación se resolvió sin inconvenientes en la zona de Puna.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO