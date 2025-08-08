Emergencia en la Puna: Rescataron a más de 300 turistas del Tren a las Nubes

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El Tren a las Nubes había quedado varado debido a problemas mecánicos y eléctricos en la locomotora.

Más de 300 turistas estaban a bordo y se decidió evacuar a todos los pasajeros.

Los visitantes fueron trasladados en vehículos particulares hasta la Ruta Nacional 51 unos 5 kilómetros y desde allí, se organizaron colectivos de gran porte para llevarlos a su destino.

Afortunadamente en este incidente no hubo heridos y la situación se resolvió sin inconvenientes en la zona de Puna.