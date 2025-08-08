Motociclista herido al chocar con un carretón en la Ruta Nacional 68

[Foto hospital de La Viña]

Un motociclista de 44 años chocó contra un carretón utilizado por finqueros para trabajar, que era tirado por una camioneta Toyota Hilux.

El motociclista, domiciliado en Talapampa, fue trasladado al hospital de La Viña con lesiones que no revisten gravedad.

El test de alcoholemia a ambos conductores, el motociclista y el conductor de 71 años de la camioneta, dieron negativo.

Ahora se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades y las causas del accidente.

Analizan si el carretón tenía todos los elementos preventivos de seguridad requeridos como luces y si hubo alguna mala maniobra.



