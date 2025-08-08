 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Motociclista herido al chocar con un carretón en la Ruta Nacional 68

El siniestro vial ocurrió anoche alrededor de las 22:00 a la altura de Talapampa.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

[Foto hospital de La Viña]

Un motociclista de 44 años chocó contra un carretón utilizado por finqueros para trabajar, que era tirado por una camioneta Toyota Hilux. 

El motociclista, domiciliado en Talapampa, fue trasladado al hospital de La Viña con lesiones que no revisten gravedad. 

El test de alcoholemia a ambos conductores, el motociclista y el conductor de 71 años de la camioneta, dieron negativo. 

Ahora se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades y las causas del accidente. 

Analizan si el carretón tenía todos los elementos preventivos de seguridad requeridos como luces y si hubo alguna mala maniobra.


 

