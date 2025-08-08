San Lorenzo: Rescatan a una mujer con esguince en cerro La Cruz durante trekking

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Inmediatamente acudieron al lugar personal de la Comisaría de San Lorenzo y bomberos voluntarios.

Al llegar, encontraron a una mujer de 34 años con su pareja de 32. Ambos son salteños y estaban practicando trekking sin guías.

Los rescatistas inmovilizaron a la mujer y la bajaron en camilla.

Al pie del cerro los esperaba una ambulancia del Samec y según el primer informe, la mujer sufrió un esguince de tobillo.