San Lorenzo: Rescatan a una mujer con esguince en cerro La Cruz durante trekking
Ayer alrededor de las 19:00 el Sistema de Emergencias recibió el llamado de una persona que informó que había una mujer herida en el cerro La Cruz, en la zona de San Lorenzo.
Salta Hoy
08 / 08 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Inmediatamente acudieron al lugar personal de la Comisaría de San Lorenzo y bomberos voluntarios.
Al llegar, encontraron a una mujer de 34 años con su pareja de 32. Ambos son salteños y estaban practicando trekking sin guías.
Los rescatistas inmovilizaron a la mujer y la bajaron en camilla.
Al pie del cerro los esperaba una ambulancia del Samec y según el primer informe, la mujer sufrió un esguince de tobillo.