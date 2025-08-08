 imagen

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

San Lorenzo: Rescatan a una mujer con esguince en cerro La Cruz durante trekking

Ayer alrededor de las 19:00 el Sistema de Emergencias recibió el llamado de una persona que informó que había una mujer herida en el cerro La Cruz, en la zona de San Lorenzo.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Inmediatamente acudieron al lugar personal de la Comisaría de San Lorenzo y bomberos voluntarios. 

Al llegar, encontraron a una mujer de 34 años con su pareja de 32. Ambos son salteños y estaban practicando trekking sin guías. 

Los rescatistas inmovilizaron a la mujer y la bajaron en camilla. 

Al pie del cerro los esperaba una ambulancia del Samec y según el primer informe, la mujer sufrió un esguince de tobillo.

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO