El mercado en tu barrio quedó suspendido por la lluvia y pusieron nueva fecha

La actividad de venta de productos con descuento del 30% se desarrollará el martes 12 de agosto en la canchita de barrio Santa Lucía.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

Debido a las lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad, la edición de “El Mercado en tu Barrio” programada para este viernes fue suspendida para garantizar la seguridad y comodidad de vecinos y productores participantes.

La actividad se reprogramó para el próximo martes 12, manteniendo el horario de 10 a 16, en las canchas de La Rivera, ubicadas en la intersección de Santa Marta y Santa Oliva, en barrio Santa Lucía.

En “El mercado en tu barrio”, los asistentes encontrarán carne, pollo, pescado, panificados, frutas, verduras, artículos del hogar, entre otros, con un descuento del 30%.

Con esta iniciativa, el municipio busca acompañar a las familias de la ciudad para que adquieran productos de la canasta básica a precios accesibles y de esta manera contribuir además con la economía local.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

