EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gaspar Solá Usandivaras: “Habrá pabellones carcelarios en el norte”

En el ciclo Diálogos.Gob, el Ministro de Seguridad y Justicia se refirió al trabajo que se realiza para modernizar el servicio de seguridad en calle por medio del 911 y distintos sistemas que permitan optimizar recursos, planificar y evaluar el desempeño policial.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

En este sentido, informó que en la provincia se registran más de mil intervenciones policiales diarias, el 80% relacionadas a hechos de conflictividad social que requieren de un abordaje integral e interinstitucional. 

Al respecto, indicó que en respuesta a la demanda de patrullajes en los barrios se implementa un servicio preventivo denominado Operativos de Protección Ciudadana con distintas unidades especiales. En este contexto se detectaron contravenciones, delitos y 275 pedidos de captura.

Además anticipó que hay dos proyectos para mejorar el alojamiento carcelario en Salta: uno constituye la construcción de un nuevo pabellón de seguridad para la cárcel de Villa Las Rosas y otro prevé la fabricación de cárceles modulares para ser destinadas al norte de la provincia.


 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

NOMBRE RAREIO