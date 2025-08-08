Gaspar Solá Usandivaras: “Habrá pabellones carcelarios en el norte”

En este sentido, informó que en la provincia se registran más de mil intervenciones policiales diarias, el 80% relacionadas a hechos de conflictividad social que requieren de un abordaje integral e interinstitucional.

Al respecto, indicó que en respuesta a la demanda de patrullajes en los barrios se implementa un servicio preventivo denominado Operativos de Protección Ciudadana con distintas unidades especiales. En este contexto se detectaron contravenciones, delitos y 275 pedidos de captura.

Además anticipó que hay dos proyectos para mejorar el alojamiento carcelario en Salta: uno constituye la construcción de un nuevo pabellón de seguridad para la cárcel de Villa Las Rosas y otro prevé la fabricación de cárceles modulares para ser destinadas al norte de la provincia.



