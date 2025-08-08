 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“La suba del dólar Sí afectará los precios de los alimentos”

El contador Juan Pablo López López  describió el panorama económico que viene para los próximos días. Cabe recordar que los formadores de precios ya anunciaron una suba del 5 y 10 por ciento en los productos alimenticios.  

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

“Lamentablemente los mercados no responden como quisiera Caputo y la historia indica que siempre que sube el dólar, se registran incrementos en los servicios y en los precios de todos los productos” dijo el especialista. 

Indicó que a su entender el gobierno nacional se encuentra “entrampado” en su propia red y  medidas económicas.

AM840

FM96.9

