“La suba del dólar Sí afectará los precios de los alimentos”
El contador Juan Pablo López López describió el panorama económico que viene para los próximos días. Cabe recordar que los formadores de precios ya anunciaron una suba del 5 y 10 por ciento en los productos alimenticios.
Salta Hoy
08 / 08 / 2025
“Lamentablemente los mercados no responden como quisiera Caputo y la historia indica que siempre que sube el dólar, se registran incrementos en los servicios y en los precios de todos los productos” dijo el especialista.
Indicó que a su entender el gobierno nacional se encuentra “entrampado” en su propia red y medidas económicas.