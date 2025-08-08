 imagen

Vuelven a pedir la eliminación de la ley de irrupción del embarazo

Movimientos Pro Vida convocaron hoy a una conferencia de prensa y aseguraron que Salta se encuentra entre las provincias con mayor número de intervenciones.

08 / 08 / 2025

 

Desde el Movimiento Pro Vida Salta, su referente René Luis Castelllón, explicó que se están reuniendo para abordar la preocupante situación de los abortos en Salta, donde se registraron aproximadamente 20.000 abortos desde 2021.

Comparando las estadísticas con Córdoba, que tiene una población tres veces mayor, se destaca la necesidad de visibilizar este problema en la provincia.

Castellón expresó una gran preocupación por la cantidad de niños por nacer que están perdiendo la vida, especialmente en una provincia con una fuerte tradición católica como Salta.

 

