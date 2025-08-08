Seguidamente declaró un ex interno del penal de Villa Las Rosas, actualmente alojado en la unidad carcelaria de Cerrillos por razones de seguridad.

El testigo habló del ingreso de drogas y del tráfico de beneficios. Sostuvo que una vez vio a uno de los jefes implicados entregar un celular a un detenido. Indicó que otro de los agentes imputados recibía dinero a cambio de subir las notas de conducta y de permitir las visitas íntimas.

“Es una mafia”, manifestó.

El testigo contó que después de declarar en la fiscalía, en enero de 2024, el jefe de Seguridad Interna del penal lo mandó encerrar sesenta días en una celda por hablar en contra del Servicio Penitenciario.

