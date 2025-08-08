 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Red narco en La Cárcel de Villa Las Rosas: Un preso dijo que adentro hay "una mafia"

Ex presos declararon en el juoicio que era muy fácil comprar drogas dentro del penal. Otro dato aportado por el testigo fue la transcripción de una llamada realizada por un reo a su cuñado (dueño de una carnicería) para pedirle que le mande un pernil a la cárcel, para que el personal del Servicio Penitenciario le acelere algunos beneficios.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Seguidamente declaró un ex interno del penal de Villa Las Rosas, actualmente alojado en la unidad carcelaria de Cerrillos por razones de seguridad. 

El testigo habló del ingreso de drogas y del tráfico de beneficios. Sostuvo que una vez vio a uno de los jefes implicados entregar un celular a un detenido. Indicó que otro de los agentes imputados recibía dinero a cambio de subir las notas de conducta y de permitir las visitas íntimas.

“Es una mafia”, manifestó. 

El testigo contó que después de declarar en la fiscalía, en enero de 2024, el jefe de Seguridad Interna del penal lo mandó encerrar sesenta días en una celda por hablar en contra del Servicio Penitenciario.
 

