La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realizó esta mañana el acto de clausura del programa “Mayores Conectados Salta 2025”. La 2º propuesta inició en marzo y finalizó en julio, alcanzando a más de 800 adultos mayores.

Los puntos de aprendizaje fueron 10 y estuvieron ubicados en distintos centros de jubilados, clubes de abuelos y centros vecinales.

Cecilia Cárdenas, responsable de la Dirección General de Adultos Mayores, explicó que en la ceremonia de hoy y, por una cuestión de espacio, recibieron su certificado 200 adultos mayores, pero que en total serán distinguidos 800 personas de la tercera edad. La próxima semana se entregará la certificación a los restantes.

“Este es un reconocimiento a la voluntad y al esmero de cada adulto mayor. Tenemos la satisfacción de decir: misión cumplida, y saber que ellos sí pueden”, expresó Cárdenas.

Los encuentros fueron 2 veces por semana, jornadas en las que los adultos mayores aprendieron y adquirieron independencia tecnológica, descargando las aplicaciones, manejando la cámara, enviando mensajes, videos y archivos, entre otros.

Carlos Fernández, un vecino de 80 años, explicó que con el curso pudo aprender a usar las últimas aplicaciones. También, Domingo Cañares, contó que hace poco le regalaron un celular. “Estoy aprendiendo, como en segundo grado, de a poco. Mis compañeros me enseñan a mandar mensajes y a poner las letras más grandes. Me gusta ver videos de tango y folclore”, contó.

Finalmente, Rosario Guaymas y Ángela Hoyos, dos vecinas, destacaron la paciencia de los docentes que brindaron las herramientas y mantuvieron activos a los adultos mayores.

Finalizado el acto, se entregaron gorros de egresados (birretes) y certificados. Además, hubo una presentación especial de coro y tango.

Desde el 2024

La primera propuesta “Mayores Conectados 2024” alcanzó a 300 personas, siendo la segunda experiencia muy superadora ya que al descentralizar el programa municipal se lo llevó a distintos puntos de la ciudad.