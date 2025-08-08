 imagen

Ingresantes BSPA: última renovación del Pase Libre

Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

Este  jueves 14 de agosto vencerá la gratuidad para estudiantes ingresantes a los Bachilleratos Salteños para Adultos, BSPA, razón por la cual deberán realizar la última renovación de su Pase Libre en los Centros de Atención al Usuario de SAETA.

Este trámite estará únicamente habilitado para quienes figuren en el padrón estudiantil de SAETA al que se puede acceder desde la web www.saetasalta.com.ar en el acceso PASE LIBRE. Este padrón se compone de los listados de cursantes que envía cada Institución a la Empresa, por lo que quienes aún no figuren en esta nómina deberán reclamar en cada BSPA.

Deberán presentarse con turno online previo con su tarjeta SAETA estudiantil, constancia de alumno regular y fotocopia del DNI. Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.

