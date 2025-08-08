 imagen

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Exposición y venta de juguetes por el Día del Niño en el Servicio Penitenciario

Del lunes 11 al sábado 16 de agosto estarán disponibles artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las unidades carcelarias. La atención al público será en Hipólito Yrigoyen 821.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

El Servicio Penitenciario de Salta realiza una exposición y venta de juguetes y artículos infantiles artesanales en el marco de la celebración del Día del Niño.

La atención será de lunes a jueves de 8 a 20, viernes de 8 a 16 y el sábado de 9 a 12 horas, en el salón de exposición del Servicio Penitenciario ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 821.

Se expondrán trabajos en madera, juegos de mesa, juegos didácticos, sillas educadoras, mesa y sillas infantiles, autos, trenes, camiones, casa de muñecas, entre otros artículos. Cuentan con distintas formas de pago y financiación.

Los productos son elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las distintas unidades carcelarias. Son dictados por profesionales de la Dirección de Industrial quienes capacitan a personas en contexto de encierro en oficios como carpintería, talabartería, cerámica, platería, cerámica, entre otros.

 

AM840

FM96.9

