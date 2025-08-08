 imagen

Desvíos de líneas por la procesión de San Cayetano

Se registrarán desvíos y cambios de paradas en las líneas 3A, 4E Y 7 SAN LORENZO, 3 TRONCAL NORTE-OESTE Y 5A. 

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

SAETA informó a sus usuarios que este domingo, con motivo de la misa y procesión en honor a San Cayetano, se registrarán desvíos y cambios de paradas en las líneas 3A, 4E Y 7 SAN LORENZO, 3 TRONCAL NORTE-OESTE Y 5A.

3A - 4E y 7 SAN LORENZO

HACIA EL  CENTRO

• Av. Arenales – Ibazeta – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
 Paradas:
• Av. Savio (Supermercado Día).
• Av. Arenales y Posta de Yatasto.

HACIA EL OESTE

• Av. Entre Ríos  – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.

 Paradas:
• Ibazeta altura Alsina.
• 12 de Octubre y Junín.
• 12 de Octubre Posta de Yatasto.
• Av. Arenales Dársena detrás Shell.

 3TNO

HACIA EL NORTE

Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria -  Necochea a recorrido habitual.

 Paradas:
• Rep. Siria y Ameghino.
• Necochea pasando Ibazeta (3B).

HACIA EL OESTE

Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Av. Savio a recorrido habitual.

 Paradas:
• Ibazeta altura Alsina.
• 12 de Octubre y Junín.
• 12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
• Av. Arenales Dársena detrás Shell.

 5A

HACIA EL  CENTRO

• Cnel Suarez – Rivadavia – Pedernera a recorrido habitual.

 Parada:
• Cnel Suarez esquina Santiago del Estero. 

