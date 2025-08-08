 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Celebraron el 102° Aniversario de las Tropas de Montaña

Con un acto, desarrollado en la Plaza de Armas de la V Brigada de Montaña “Gral. Manuel Belgrano”, se rindieron honores a la patrona de las tropas de montaña, la Virgen de las Nieves. Además, se entregaron reconocimientos al personal de la Fuerza Armada con asiento en nuestra provincia.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El vicegobernador Antonio Marocco asistió a la ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de la V Brigada de Montaña. Además, La misma, inició con el arribo de autoridades y el posterior saludo a la Agrupación Virgen de las Nieves, por parte del funcionario provincial.

Posteriormente el obispo castrense Santiago Olivera realizó una invocación religiosa y luego se llevó a cabo un toque de silencio, en memoria de los efectivos caídos en cumplimiento del deber.

A continuación, el general de división Alejandro López dirigió un discurso a los presentes destacando la historia y presente de las tropas de montaña, cuyo primer destacamento Norte tuvo asiento en Salta. Seguidamente se procedió a la entrega de distinciones a efectivos de la Fuerza Armada, con asiento en nuestra provincia. 
 
Participaron del acto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti; el comandante de la V Brigada de Montaña Gral. Manuel Belgrano, coronel Ricardo Felipe Fresta, oficiales superiores, jefes, oficiales, suboficiales, soldados y familiares.  

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO