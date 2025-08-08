Celebraron el 102° Aniversario de las Tropas de Montaña

El vicegobernador Antonio Marocco asistió a la ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de la V Brigada de Montaña. Además, La misma, inició con el arribo de autoridades y el posterior saludo a la Agrupación Virgen de las Nieves, por parte del funcionario provincial.

Posteriormente el obispo castrense Santiago Olivera realizó una invocación religiosa y luego se llevó a cabo un toque de silencio, en memoria de los efectivos caídos en cumplimiento del deber.

A continuación, el general de división Alejandro López dirigió un discurso a los presentes destacando la historia y presente de las tropas de montaña, cuyo primer destacamento Norte tuvo asiento en Salta. Seguidamente se procedió a la entrega de distinciones a efectivos de la Fuerza Armada, con asiento en nuestra provincia.



Participaron del acto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti; el comandante de la V Brigada de Montaña Gral. Manuel Belgrano, coronel Ricardo Felipe Fresta, oficiales superiores, jefes, oficiales, suboficiales, soldados y familiares.