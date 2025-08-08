 imagen

Quedó habilitada la nueva escalinata de la plaza España

Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó la reconstrucción de las escalinatas de la plaza España, más precisamente en un sector donde la tribuna sufrió fisuras y grietas producto de filtraciones de agua.

Los trabajos se efectuaron en las gradas del anfiteatro ubicado en la plaza España, en el codo noroeste del mismo.

Esta sección presentaba considerables hundimientos debido a la pérdida de material de apoyo por infiltración de agua desde el nivel más alto.

Es importante destacar que, para la construcción de las nuevas escalinatas, previamente se procedió a la demolición de las placas dañadas.

Ahora los vecinos ya pueden volver a utilizar de manera segura dicho sector, no sólo para actividades recreativas sino también deportivas.

