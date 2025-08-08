 imagen

Clausuraron un desarmadero en el ingreso a la ciudad

La medida se dispuso por generar contaminación ambiental y por falta de documentación. El operativo se llevó a cabo en la Avda. Asunción luego de denuncias por presencia de vehículos en desuso que ocupaban la vía pública. 

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

En el marco de los controles ambientales y de habilitaciones comerciales, la Municipalidad realizó un operativo especial en un desarmadero ubicado en el ingreso a la ciudad, más precisamente en la avenida Asunción.

Ignacio Ampuero, director general de Fiscalización, explicó que “debido a denuncias por presencia de vehículos en desuso que se encontraban ocupando la vía pública, es que implementamos este operativo especial en dos galpones del mismo desarmadero”.

“En uno de ellos constatamos el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal vencido, y en el otro que, además de carecer de habilitación, también había una mala disposición de los residuos y de los líquidos de los vehículos”, remarcó el funcionario.

“Ante esta situación procedimos a la clausura de los galpones hasta tanto normalicen por una parte la habilitación como así también el normal manejo de los residuos y líquidos de los vehículos, como por ejemplo los aceites”, detalló Ampuero.

El operativo se realizó de manera conjunta entre las áreas de Control Comercial, Inspecciones Ambientales y Patrulla Ambiental; quienes contaron con la colaboración y seguridad de la Policía Rural y Ambiental.

